Sydney viert nieuwjaar toch met omstreden vuurwerk

De rook van tal van grote natuurbranden stelt veel Australiërs al voor genoeg luchtwegproblemen, betoogden de initiatiefnemers van een petitie die een kwart miljoen handtekeningen verzamelden. Bovendien zou Australië het geld nu wel beter kunnen gebruiken. Het vuurwerkspektakel boven de haven en het vermaarde operagebouw van Sydney kost volgens The Sydney Morning Herald ruim 4 miljoen euro.

De premier, de deelstaatpremier en de burgemeester verdedigden de afgelopen dagen het besluit van de stad om de show toch te laten doorgaan. Er is de autoriteiten veel aan gelegen toeristen niet af te schrikken. De brandweer maakte een uitzondering op het verbod dat van kracht is om vuur te maken.

De bosbranden in Australië woeden sinds oktober, met name in het zuidoosten. Alleen al in de deelstaat van Sydney is een gebied zo groot als België afgebrand.