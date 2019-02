Tbs voor fatale steekpartij Emmeloord

Ⓒ GINOPRESS B.V.

LELYSTAD - De rechtbank in Lelystad heeft een 37-jarige man uit Emmeloord tbs met dwangverpleging opgelegd wegens het doodsteken van een 24-jarige plaatsgenoot. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De man heeft al jaren last van ernstige psychoses en is volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar.