Vliegclub krijgt onderdelen terug na brute roof

Aanvankelijk was de schade na de roof op Vliegveld Stadskanaal in de provincie Groningen begroot op een ton, maar dat bedrag kan nu omlaag. Maar omdat veel vernield is, zal er toch geld besteed moeten worden aan zaken als kabels en toebehoren, aldus de club. „Aangezien er ’gerommeld’ is met vliegtuigen, zullen montage, inspectie- en controlewerkzaamheden verricht moeten worden door specialisten.” Dat ’rommelen’ ging er overigens ruig aan toe. Zo werden dashboards bruut opengesneden om bij hoogtemeters te komen. De opgeluchte leden van ULV Westerwolde willen zolang het politieonderzoek nog loopt niet al te veel kwijt. „In overleg met de politie.”

Gouden tip

Clublid Wouter Tooren (29) van ULV Westerwolde is blij. „Alles wat gestolen is, is nu terug. We hadden zaterdag een bijeenkomst met leden op de agenda staan al, dat verloopt nu vast in een betere stemming.” De buit kwam boven water na een tip bij de club. „Van mensen die erover gelezen hadden. Dus de aandacht heeft positief effect gehad.” Nu is het nog wel zaaks de apparatuur te checken. Twee toestellen van de club liepen zware averij op. „Vrijwilligers gaan daarmee aan de slag. We zien dat positief in.”

De bijzondere buit werd donderdag door de politie getraceerd op een woonadres in Veenoord (gemeente Emmen). „Alles waar aangifte van was gedaan is terecht”, aldus politiewoordvoerster Nathalie Schubart. „En er zijn dan weliswaar nu nog geen verdachten opgepakt, dat gaat zeker nog wel gebeuren.”

De vliegclub ging er na de roof vanuit dat de motoren en specifieke onderdelen in de wereld van vliegliefhebbers zou verdwijnen. Omdat de motoren ook in bijvoorbeeld karts of jetski’s te gebruiken zijn was er de angst dat er nooit meer een spoor van gevonden zou worden. Er werd alarm afgegeven aan alle denkbare vliegclubs in binnen- en buitenland.