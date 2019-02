Vliegclub vindt gestolen apparatuur terug

De spullen zijn teruggevonden in de gemeente Emmen dankzij de aandacht in de media en een anonieme tip die daarop volgde. „We kregen van iemand een locatie door, samen met het bewijs dat de gestolen spullen daar ook echt lagen”, zegt bestuurslid Kevin Maat. „De politie is er met meerdere eenheden op af gegaan en de tip klopte helemaal. We hebben in principe alles teruggevonden. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee.”

Vlak na de diefstal vermoedde Maat dat de dieven al eens eerder op de vliegclub waren geweest, omdat ze de duurste apparatuur hadden meegenomen en precies wisten waar ze moesten zijn. Tijdens de inbraak ging een noodbaken af, waardoor een van de eigenaren van een vliegtuig werd gealarmeerd. Die is meteen naar de club gereden en heeft vermoedelijk de inbrekers gestoord. Die zijn er zo snel vandoor gegaan, waardoor ze een deel van de buit hebben achtergelaten.

Bekijk ook: Dieven keren vliegtuigloods ondersteboven

Bij de diefstal was gerommeld aan vijf ultralightvliegtuigjes. Eerder nog raamde de vliegclub de schade van de diefstal op 100.000 euro, maar dat bedrag kan nu fors naar beneden worden bijgesteld. „Dit scheelt ons misschien wel 75.000 euro”, zegt Maat. Toch is de vliegclub nog een fors bedrag kwijt aan nieuwe kabels, bevestigingsmateriaal, het opnieuw monteren van de apparatuur, het herstellen van schade en het opnieuw laten keuren van de toestellen. „Daar zijn we niet in een dagje mee klaar”, aldus Maat.

De vliegclub had voor de gouden tip een beloning uitgeloofd van enkele duizenden euro’s. De anonieme tipgever krijgt die beloning.