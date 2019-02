Een actievoerder tijdens de staking van FNV Havens tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Ⓒ ANP

Vakbonden FNV, CNV en VCP geven zaterdag in de Jaarbeurs in Utrecht het startsein voor hun strijd voor een beter pensioen. In aanloop naar de Statenverkiezingen in maart staan er stevige acties gepland, waaronder stakingen en werkonderbrekingen bij bedrijven in verschillende sectoren. Op 18 maart volgt een landelijke actiedag, waarbij een krachtig signaal moet worden afgegeven richting het kabinet. Vijf vragen en antwoorden over het pensioenoproer.