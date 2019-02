Kabinet wil flinke opname uit pensioenpot mogelijk maken

Dat wil minister Koolmees (Sociale Zaken) mogelijk maken. Hij bereidt een wet voor waarmee het mogelijk wordt om in één klap maximaal 10 procent van de pensioenaanspraak op te nemen. Zijn inzet is om de wet eind dit jaar naar de Kamer te sturen.

De overleggen over een nieuwe pensioenstelsel klapten vorig jaar. Koolmees bereidt nu zelf meerdere aanpassingen aan het stelsel - zoals de afschaffing van het pensioenstelsel - alvast voor. Als er dan later alsnog een nieuw akkoord komt, is het ambtelijke werk vast gedaan. De minister laat in zijn brief boven de markt hangen of hij ook doorgaat met de voorbereide hervormingen als de polder niet akkoord gaat. Achter de schermen is in Den Haag echter te horen dat Koolmees meent dat het zonder de polder niet kan.

Het kabinet laat ook onderzoek doen naar wat een verstandige koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd. Nu is de afspraak nog dat als de levensverwachting een jaar stijgt, de AOW-leeftijd ook een jaar stijgt. Het Centraal Plan Bureau en het RIVM worden gevraagd om varianten en alternatieven uit te werken.