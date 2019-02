Loterijwinnares in Canada opgepakt om fraude

De autoriteiten arresteerden de 33-jarige vrouw toen ze haar winst wilde verzilveren bij een kantoor van loterijbedrijf Atlantic Lottery in St. John’s, in de provincie Newfoundland en Labrador. De politie wil niet zeggen hoeveel geld de verdachte precies heeft gewonnen, maar wel dat het gaat om een „grote som geld.”

De politie had een onderzoek ingesteld nadat een man melding had gemaakt van de diefstal van zijn portefeuille. Zijn creditcards bleken gebruikt te zijn in winkels en ook het lot was ermee aangeschaft. Het is volgens CBC onduidelijk wat er nu met het gewonnen geld gaat gebeuren.