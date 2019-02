Crisisdienst had geen bed voor moordverdachte Kaatsheuvel

„Er waren te weinig bedden beschikbaar op de crisisdienst”, vertelt Ivo Vugs van zorginstelling Amarant tegen Omroep Brabant. Uiteindelijk werd de man niet gedwongen opgenomen. Zijn behandelend psychiater schatte namelijk in dat hij op dat moment geen gevaar voor zichzelf en anderen was.

Met koffer op de stoep

Michael G. wordt ervan verdacht zijn eigen moeder (64) van het leven te hebben beroofd. Volgens zijn broer Rini stond hij met zijn koffer op de stoep van de psychiater omdat hij opgenomen wilde worden.

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die spoedeisende psychiatrische hulp nodig hebben. Amarant zocht hulp voor de man bij GGz Breburg. Zij hebben 25 bedden in Breda en 26 overnachtingsplekken in Tilburg. „Deze waren allemaal bezet. En ook bij PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in de buurt was geen plek”, aldus de beleidsmedewerker van de behandelende zorginstelling van de verdachte.