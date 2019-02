Nederlander tweede bij WK sledehondenrennen

Van de drie races liepen er twee in de soep. Bij de eerste race afgelopen woensdag was Donker derde geworden . Tijdens de tweede race donderdag gaf de organisatie verkeerde aanwijzingen aan de latere winnaar. Daardoor kreeg dit team dezelfde tijd toegewezen als Donker.

De laatste race - die vandaag plaats zou vinden - werd afgeblazen vanwege de heftige sneeuwval. „Natuurlijk vind ik het heel jammer dat ik niet voor de gouden plak heb kunnen vechten. Maar ik ben ook supertrots dat ik op dag 2 de beste was. In Nederland is sledehondenrennen een kleine sport, maar in Frankrijk en Canada zijn er best veel mensen die de sport beoefenen. Mijn concurrentie was dan ook groot.”

Donker wordt vanavond om 18 uur gehuldigd tijdens de prijsuitreiking in Bessans.

