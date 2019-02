Farmaceut klaagt minister Bruins aan

De maximale prijs voor een geneesmiddel in Nederland wordt vastgesteld op basis van de prijzen in vier landen: Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Tegen het meetellen van dat laatste land maakt Vertex bezwaar, omdat Orkambi daar niet wordt vergoed. Andere landen kijken weer naar Nederland om hun eigen maximumprijs vast te stellen.

Bruins heeft geen goed woord over voor de actie van Vertex. „Het is weer een voorbeeld van deze fabrikant, dat ze alles uit de kast trekken om hun winst die nu al miljarden bedraagt te maximaliseren. Voor de patiënten in Nederland heeft het geen gevolgen, de afspraak die we hebben over de vergoeding voor Orkambi staat gewoon.”