Duizend varkens in brandende stal

In de grote varkensstal aan de Winkelsestraat woedt een fikse brand. Witte en grijze rookwolken zijn in de verre omtrek te zien. Wat de oorzaak is van de vlammenzee is nog niet duidelijk.

De brandweer probeert met man en macht te voorkomen dat de brand overslaat naar de drie andere stallen die het bedrijf telt. Naast eenheden uit Helvoirt, Cromvoirt, Vught, Den Bosch, Rosmalen en Veghel is ook een adviseur ’gevaarlijke stoffen’ opgeroepen om te onderzoeken of er asbest vrijkomt bij de brand. Het vuur heeft zeker drie silo’s die naast de varkensstallen staan aangestoken, die dus ook in brand gevlogen zijn.

Onduidelijk is of de brandweer een manier weet te vinden om de ongeveer duizend dieren die in de brandende stal zitten te redden. Een groot gebied rondom de brand is afgezet zodat hulpverleners ongehinderd hun werk kunnen doen.