Rotterdammer vast voor dood 22-jarige man

Agenten troffen het slachtoffer woensdagavond zwaargewond aan in een woning aan de Bosscherweg in Maastricht. Omwonenden hadden de politie gebeld nadat ze rond 23.00 uur knallen hadden gehoord. De Maastrichtenaar is daar korte tijd later overleden.

Het slachtoffer is een bekende van de politie uit het Maastrichtse drugsmilieu. Het is nog niet bekend of het schietincident hiermee te maken heeft.

De verdachte is vrijdagmiddag in Rotterdam aangehouden. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.