Aanhoudingen voor drugshandel in grensgebied

ALMELO - In een internationaal onderzoek naar drugssmokkel en witwassen zijn in Nederland en Duitsland in totaal twaalf mensen opgepakt. Uit het onderzoek blijkt dat in de grensstreek bij Almelo een criminele organisatie actief is met de handel in harddrugs, softdrugs en synthetische drugs. Het vermoeden bestaat dat elke dag tussen de 5 en 10 kilo drugs vanuit Nederland naar Duitsland wordt gebracht. De drugs worden waarschijnlijk via het darkweb besteld en betaald met bitcoins of andere crypto’s, aldus de FIOD.