Forse boetes geëist voor Extinction Rebellion-duo: ’Alles om hun zin door te drijven’

Buitenland

Cubanen in hongerstaking tegen draconische straffen

De 21-jarige William Leyva Pupo demonstreerde een jaar geleden met honderdduizenden Cubanen tegen het gebrek aan vrijheid, voedsel en medicijnen in Cuba. Het communistische regime legde hem deze week 12 jaar gevangenisstraf op. Uit protest is hij nu in hongerstaking.