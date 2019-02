Brandweerman verdacht van brandstichtingen

In die periode waren er branden in loodsen. Ook gingen voertuigen in vlammen op, zoals tractoren en graafmachines. Dat gebeurde onder meer in de plaatsen Stellendam en Melissant. De branden zorgden voor veel onrust onder de bewoners op het Zuid-Hollandse eiland.

De politie kwam de brandweervrijwilliger na een uitgebreid onderzoek op het spoor. Hij zit voorlopig nog vast.