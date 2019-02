UWV alert op adressen met drie uitkeringen

n de strijd tegen WW-fraude door arbeidsmigranten checkt uitkeringsinstantie UWV adressen met drie of meer uitkeringen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - In de strijd tegen WW-fraude door arbeidsmigranten checkt uitkeringsinstantie UWV adressen met drie of meer uitkeringen. Zo’n situatie kan namelijk betekenen dat er iets mis is en een WW’er in het buitenland verblijft.