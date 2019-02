Eerste veroordeling vrouwenbesnijdenis in VK

De vrouw huilde in de rechtszaal toen ze de uitspraak hoorde. Ze had zelf beweerd dat het letsel aan de genitaliën van haar dochtertje het gevolg was van een ongeval. Het kind was volgens de vrouw ten val gekomen tijdens een klimpartij om een koekje te pakken.

De genitale verminking kwam aan het licht toen het kind met fors bloedverlies naar het ziekenhuis was gebracht. Daar bleek dat het meisje vermoedelijk was besneden met een scalpel. Het slachtoffer vertelde later zelf dat een „heks” dat gedaan had.

Hekserij

De politie vond tijdens een huiszoeking aanwijzingen dat de moeder had geprobeerd hekserij te gebruiken om onderzoekers tot zwijgen te brengen. Ook zou ze haar dochtertje opdracht hebben gegeven tegen de politie te liegen.

De rechter doet pas in maart een uitspraak over de strafmaat, maar heeft de moeder alvast een forse gevangenisstraf in het vooruitzicht gesteld. De maximumstraf voor vrouwelijke genitale verminking is veertien jaar. Die praktijk is al meer dan dertig jaar verboden in het Verenigd Koninkrijk, maar is vaak lastig te bewijzen.