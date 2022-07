Activisten lijmen handen vast aan schilderij van Van Gogh

Het ging telkens om twee activisten die een museum binnendrongen en een van hun handen insmeerden met lijm om zich vervolgens aan een schilderij vast te klampen. Op de vloer van een museum in Manchester schreven ze de woorden ’Just Stop Oil’. In een ander museum schreven activisten ’geen nieuwe olie’. De groep roept de kunstwereld op om zich aan te sluiten bij het ’burgerlijk verzet’ tegen klimaatverandering.

In een Twitter-video hoor je een medewerker van de Manchester Art Gallery tegen haar collega’s via de walkietalkie opdragen om de politie te bellen. Een van de activisten gaf bezoekers vervolgens een overhoring over klimaatvoorspellingen in wetenschappelijke tijdschriften. Dit zorgde voor enorme frustratie bij de medewerker van het museum, die de activist daarop toespreekt: „Ik ben niet geïnteresseerd in dit verhaal. Nee, Nee, Nee, Nee! Jij hebt ons eigendom kapotgemaakt. Ik wil geen woord meer van je horen. Dus alsjeblieft, heb wat respect en houd je mond. Laat het een stilteprotest zijn.”

Vernieling

De politie in Manchester meldt aan MailOnline dat de twee activisten zijn opgepakt voor vernieling, na het incident dat een uur tot anderhalf uur duurde. Woensdag lijmden twee activisten van dezelfde organisatie zich vast aan een 19e-eeuws schilderij in een museum in Glasgow. Donderdag was het raak in de Courtauld Gallery in London. Daar moest een Van Gogh het ontgelden.

Het is niet de eerste keer dat de organisatie van zich laat horen; eerder moesten olieterminals en Britse overheidsgebouwen het ontgelden. De actiegroep geeft aan de keuze van de Britse regering om voor meer olie te boren onbegrijpelijk te vinden, omdat het ’de toekomst van de jongere generatie verpest’. Ze stelt dat het bijna te laat is om actie te ondernemen en iets tegen klimaatverandering te doen, maar waarom antieke kunst het moet ontgelden, wordt niet duidelijk.