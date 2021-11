Premium Het beste van De Telegraaf

Bewondering én kritiek na openhartigheid prinses: ’Niet Amalia, maar het parlement beslist’

Prinses Amalia kan bij royaltywatchers op veel sympathie rekenen. „Perfectionistisch, zoals oma en moeder, maar ook met humor en filosofisch.” Ⓒ ANP/ HH

Den Haag - Royaltywatchers juichen het nieuwe boek over Amalia toe, maar in de Tweede Kamer zijn vragen gerezen. De prinses kan in politiek Den Haag op sympathie rekenen vanwege haar openhartigheid. Wel is het opgevallen dat ze aangeeft voorlopig geen trek te hebben in het koningschap. Als Willem-Alexander plotseling zou wegvallen, wil Amalia graag dat haar moeder de honneurs een poosje waarneemt.