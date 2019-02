96-jarige ex-SS’er overvallen in eigen woning

Zo moet de Hitlerjugend er tijdens de oorlog ongeveer uit hebben gezien. Ⓒ AFP

HILDESHEIM - Een ex-SS’er, die in april 1944 betrokken was bij een bloedbad in het Noord-Franse Ascq, is volgens informatie van de televisiezender NDR in zijn appartement bij Hannover overvallen. Of de overval een criminele of politieke achtergrond heeft is onduidelijk.