Inzittende overlijdt na ernstig ongeluk Zevenaar

Twee auto’s botsten vrijdagmiddag op de Babberichseweg op elkaar. De politie bevestigde ’s avonds tegenover Omroep Gelderland dat een vrouw daarbij om het leven is gekomen, ondanks een reanimatie kort na het ongeluk. Ze overleed in het ziekenhuis.

Hoe het met het andere slachtoffer gesteld is, is nog niet bekend. De weg is tot zeker 20.30 uur afgesloten.