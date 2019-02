Vrouw (68) overlijdt na zwaar ongeluk Zevenaar

De 21-jarige man is aangehouden als verdachte en zit nog vast. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Het lijkt erop dat hij te hard reed en even in de berm terecht is gekomen waarna hij tegen de andere auto knalde. Er was geen alcohol in het spel, zo wees een blaastest uit.

Het onderzoek naar de oorzaak van het fatale ongeval loopt nog.