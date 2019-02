Advocaat Asia Bibi wil Europees paspoort

Bibi zat in Pakistan in de dodencel vanwege godslastering. Ze kwam met hulp van Mulook op vrije voeten nadat het hooggerechtshof haar veroordeling van tafel had geveegd. Dat leidde tot gewelddadige protesten. Bibi verblijft momenteel op een geheime locatie. Ze vertrekt naar verwachting naar Europa of Noord-Amerika. Volgens sommige berichten zit ze al in Canada.

Ook haar advocaat Mulook denkt zijn leven niet meer zeker te zijn in Pakistan. Hij wil volgens zijn eigen advocaat François Zimeray bescherming zoeken in Europa. „Hij wil geen asiel aanvragen, maar een Europese nationaliteit”, zegt Zimeray tegen persbureau AFP.

Vrijheid

„Hij hoopt dat mensen zullen meewegen dat hij zich heldhaftig heeft gedragen door mevrouw Bibi te verdedigen, gezien de huidige omstandigheden in Pakistan”, zegt advocaat Zimeray over zijn cliënt. „Hij heeft zijn vrijheid opgegeven voor die van haar.”

