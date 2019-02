Duizenden varkens omgekomen door stalbrand Biezenmortel

Het nablussen gaat nog wel de hele nacht duren. Een dierenarts controleert het welzijn van de nog in leven zijnde varkens.

De brand in de boerderij aan de Winkelsestraat woedde in aan elkaar geschakelde stallen, waarvan er drie als verloren moeten worden beschouwd. Een vierde stal kon deels worden gered. In de stal waar wel rook in heeft gestaan, bekijkt een dierenarts „wat de kwaliteit van leven van de nog in leven zijnde varkens is”, aldus de gemeente.

De politie meldt dat er geen strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar de brand. „We hebben geen aanwijzing dat er een strafbaar feit is gepleegd.”

Rook

De rookontwikkeling was heftig en de rook hangt laag vanwege mist en motregen. Vooralsnog zijn er geen asbestdeeltjes waargenomen. Mensen die in het gebied wonen wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Ook in de komende uren kunnen omwonenden last hebben van rook en stank.

