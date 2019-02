Moeten artiesten Saoedi-Arabië mijden?

In ons land barstte deze week kritiek los op Dj Tiësto vanwege zijn optreden in Saoedi-Arabië, het land dat tegenwoordig vooral in het nieuws is vanwege schending van de mensenrechten en als broeinest van terroristen. Moeten artiesten en sporters, zoals Joost Luiten die er nu een golftoernooi speelt, wel naar een dergelijk land gaan?