Huizengekte nadert piek, wat nu?

Dit jaar moet het kookpunt van de huizengekte bereikt zijn. De prijzen van woningen blijven weliswaar stijgen, maar makelaars en economen denken dat het in 2019 behoorlijk minder hard zal gaan dan in de afgelopen jaren. Op heel veel extra woningen rekenen zij weer niet, terwijl ondertussen de lage hypotheekrente nu langzaam wat oploopt. Wat te doen? Vijf onderwerpen om goed rekening mee te houden in de huidige onzekere huizenmarkt.