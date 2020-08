’Onze missie is er één: levenden onder het puin vandaan halen’

In de ingestorte ruimte probeert een medic een beknelde man te bevrijden.

Amsterdam - Dit is een reportage uit februari 2019. Op Sint Maarten kregen de USAR-reddingswerkers die nu in Beiroet assisteren de bijnaam Orange Angels. Onze mannen in oranje overalls schoten de eilanders na de verwoestende orkaan Irma te hulp en ze waren ook paraat na aardbevingen op Haïti, in Nepal en Pakistan. Mannen met een missie: „Mensen redden, dat is het echte werk.” Wij gingen mee op oefening.