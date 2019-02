’Cuba geraakt door meteoriet’

Op sociale media circuleert beeldmateriaal van de vermeende inslag. Zo zouden er in de lucht sporen te zien zijn van de meteoriet en doen er verschillende foto’s van zwarte brokstukken de ronde.

Inwoners uit de regio hoorden een enorme explosie, melden Amerikaanse media. In de wijde omtrek begonnen ramen flink te trillen. Sommige ruiten zouden het zelfs begeven hebben.

In 2013 sloeg er een meteoriet in in het Russische Oeral-gebied. Daarbij raakten destijds zo’n 1200 mensen gewond.

