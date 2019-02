‘Klokkenluider Uithoflijn wilde geld’

Een voormalig manager van de zogeheten Uithoflijn eiste zwijggeld om wanbeleid stil te houden. Ⓒ ROOIMANS, THIJS

Utrecht - Een klokkenluider, die de gemeente en provincie Utrecht beschuldigt van wanbeleid bij de aanleg van de zogeheten Uithoflijn, heeft bij het provinciebestuur 95.000 euro geëist in ruil voor zijn stilzwijgen. De ontslagen manager, die lekte naar de media, diende zijn eis in februari 2018 schriftelijk in bij de provincie. Bij betaling zou de man afzien van ‘verdere activiteiten en geen verdere kosten veroorzaken’.