Berenvlees uit de automaat is een hit bij Japanners

Dat Japanners fans zijn van alles wat je in een automaten kan verkopen, is al langer bekend. Naast alle mogelijke drankjes, maar ook rijst, noedels en ijs, kan je nu ook berenvlees in een automaat vinden. En dat blijkt een groot succes, schrijven lokale media.

In de noordelijke prefectuur Akita kwam er in november 2022 een automaat waar je voor 2200 yen (zo’n 15 euro) 250 gram berenvlees kan krijgen. De automaat wordt gevuld door een lokaal restaurant, genaamd Sabo Goro. Zij kopen het berenvlees van een lokale jachtvereniging die legaal op de beren jagen in de nabijgelegen bergen.

Niet taai

Het vlees wordt aangeprezen als een mix van mager en vet vlees. „Berenvlees smaakt schoon, en het wordt niet taai”, vertelde een woordvoerder van Soba Goro aan de krant Mainichi Shimbun. Gemiddeld worden er zo’n 10 tot 15 pakjes vlees verkocht per week. Meestal aan Japanners die er passeren met de Shinkansen, de hogesnelheidstrein in het land. Maar recent zouden er zelfs aanvragen zijn binnengekomen vanuit de hoofdstad Tokio