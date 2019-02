Minister Koolmees geeft gas in aanpak pensioenstelsel

Minister Koolmees van Sociale Zaken komt met tien concrete voorstellen. Daarbij zegt hij te hopen dat vakbonden en werkgevers aanhaken. „Ik wil er samen uitkomen”, aldus de minister. „Maar ik kan niet blijven wachten.”

De vakbonden zijn diep teleurgesteld. Zij zien geen enkele handreiking om pensioenkortingen te voorkomen of mensen met zware beroepen eerder AOW te gunnen. „Dit is een klap in ons gezicht”, aldus de FNV.

Lees verder: Polderpensioen ver weg