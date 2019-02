Minister wil verslaving pijnstillers aanpakken

Dat schrijft het AD. Alleen al het aantal gebruikers van oxycodon, een opiaat vergelijkbaar met morfine, is in tien jaar vervijfvoudigd tot 485.000 patiënten. In totaal namen 730.000 mensen sterke en potentieel verslavende pijnstillers in 2018, blijkt uit nieuwe cijfers. Tel daar het populaire ’mildere’ middel Tramadol bij op en je komt aan 1,3 miljoen gebruikers.

Zorgen toekomst

„Er zijn zorgen voor de toekomst als we niet alert zijn en een verdere stijging van het problematisch gebruik van zware pijnstillers niet wordt afgeremd”, constateert minister Bruins (Medische Zorg). Bruins heeft daarom een groep artsen, apothekers en andere deskundigen opdracht gegeven om maatregelen te bedenken. Het gaat om betere voorlichting aan degenen die de zware pijnstillers voorschrijven en hoe gebruikers er verantwoord mee kunnen stoppen.

Dat het aantal gebruikers zo hard stijgt, komt onder meer door de vergrijzing en het gebruik van herhaalrecepten. Ook zouden artsen de middelen te makkelijk voorschrijven zonder stil te staan bij de bijwerkingen.