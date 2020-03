Maximumsnelheid overdag definitief 100 kilometer per uur

Rijkswaterstaat was vanaf donderdagavond bezig om de 100 kilometerborden definitief te vervangen en heeft die operatie in de nacht van zondag op maandag afgerond. De meeste borden stonden al op hun plek, maar moesten nog zichtbaar worden gemaakt door de tape of hoezen eraf te halen. Nu alle borden zijn vervangen, mag niemand overdag harder rijden dan 100. Op sommige plekken is de limiet 80.

Automobilisten kunnen meteen worden beboet als zij zich niet houden aan de lagere maximumsnelheid. "De politie knijpt geen oogjes toe", waarschuwde minister Ferd Grapperhaus (Justitie) eerder. De politie gaat niet extra handhaven op de betreffende trajecten. Rijkswaterstaat verwacht dat sommige navigatiesystemen meteen worden afgestemd op de nieuwe snelheidslimiet, maar niet allemaal. "Ons advies is dus: let op de borden", aldus een woordvoerder.

De snelheidsverlaging wordt genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het kabinet nam eind vorig jaar een reeks spoedmaatregelen na een uitspraak van de Raad van State. Die stelde dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming bood aan natuurgebieden. Door de maatregel gaan de Nederlandse snelwegen weer terug naar de situatie van voor 1988, toen de maximumsnelheid werd verhoogd naar 120 kilometer per uur.