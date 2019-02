Voor het hekje om bellen politie wegens ui op burger

De dronken man beweerde dat hij een voedselallergie voor het ongewenste product had. Ⓒ Hollandse Hoogte

ATHERON - Een McDonald’s klant heeft zichzelf flink in de nesten gewerkt door zonder goede reden het noodnummer te bellen. De man seinde de politie in nadat een medewerker van de fastfoodketen tegen zijn zin in ui op zijn broodje hamburger had gedaan.