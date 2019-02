Helft streefbedrag voor Rudi Lubbers binnen

Bekijk ook: Wagtmans vecht als leeuw voor Lubbers

Het geld zal worden gebruikt om te zorgen dat Lubbers verzekerd is van zorg en onderdak. „En eventueel een klein pensioentje”, zegt oud-wielrenner Rini Wagtmans. Hij coördineert de hulpactie voor de aan lager wal geraakte oud-bokser. Het eindbedrag wordt straks beheerd door een speciaal in het leven geroepen stichting.

2300 ’steunbetuigingen’

Vorige week bleek uit een documentaire van Andere Tijden Sport dat Lubbers (73) en zijn partner leven in een wrakke camper in Bulgarije, onder erbarmelijke omstandigheden. De uitzending bracht een golf van medeleven op gang. Zo vertelt Wagtmans dat hij in nog geen week tijd 2300 mails heeft gekregen van mensen die graag iets willen doen of geld willen geven, en nog eens 200 mails waarin mensen spullen aanbieden.

Lubbers is fameus omdat hij het als enige Nederlandse bokser in 1973 opnam tegen bokslegende Muhammad Ali. Hij wist twaalf ronden overeind te blijven, maar verloor op punten.