Orang-oetan maakt door hek heen baby met buurman

Kleine Padma met zijn mama. Ⓒ Basel Zoo

Bazel - Verzorgers waren nogal verrast toen de uitslag van een dna-test in een dierentuin in de Zwitserse stad Bazel bekend werd. Daar bleek de mannetjes orang-oetan die het verblijf deelt met de kersverse mama orang-oetan, niet de vader te zijn van de kleine Padma. De buurman, die naast het stel in een ander hok verblijft, is daarentegen wel de vader. En dat is best knap als je er vanuit gaat dat er tussen de verblijven een groot gek staat.