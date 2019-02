Demo Gele Hesjes Maastricht rustig verlopen

Ⓒ AS Media

MAASTRICHT - Tussen de 750 en 800 mensen uit Nederland, België en Duitsland hebben meegelopen in een demonstratie van Gele Hesjes in Maastricht. Het protest verliep rustig. Voorzien van spandoeken en vlaggen liepen de demonstranten in optocht van het MVV-stadion naar het Plein 92, waar ze kort na 13.30 aankwamen.