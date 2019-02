België is bereid Gbagbo op te nemen

Gbagbo heeft familie in België, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken in ons buurland. Hij werd twee weken geleden vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. De oud-president en zijn medegedaagde Charles Blé Goudé werden nog wel in bewaring gehouden.

Gbagbo, die Ivoorkust regeerde van 2000 tot 2011, heeft zeven jaar in hechtenis doorgebracht in Den Haag. Rechters zeiden in zijn zaak voor het ICC dat de belangrijkste beschuldigingen tegen hem onvoldoende onderbouwd waren en de bewijslast „buitengewoon zwak” was. Hij werd beschuldigd van wreedheden na de presidentsverkiezingen van eind 2010.