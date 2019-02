Politie schiet man neer die dreigt bom te laten ontploffen: vliegveld ontruimd

Volgens de Australische politie is een persoon gearresteerd. Onduidelijk is nog of dat de schutter is. Ook onduidelijk is hoe de neergeschoten persoon er aan toe is. Alle andere aanwezigen op de luchthaven bleven ongedeerd.

Voordat de politie de man uitschakelde werd het luchthavengebouw al ontruimd en werd het vliegverkeer van en naar Brisbane stilgelegd. Ook het openbaar vervoer rond de luchthaven lag stil.