’Demente’ Saskia (73) vermist in Benidorm

Saskia is een Nederlandse vrouw, die al 40 à 50 jaar in Alfaz del Pí woont, dat aan Benidorm grenst. Haar officiële naam is Francisca.

In Benidorm en omstreken wordt gezocht naar Saskia van Geldrop, een Nederlandse vrouw van 73 jaar die vermist is. Volgens de politie is ze daar 23 december voor het laatst nog gezien. Haar partner/goede vriend Eddy Schutijser is ten einde raad. ’Saskia lijdt aan Alzheimer. Ik ben bang dat ze niet weet hoe ze thuis moet komen – en dat ze haar eigen naam niet meer weet.’