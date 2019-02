12-jarige jongen stopt ’uit nieuwsgierigheid’ 39 magnetische balletjes in plasbuis

Bij aankomst in het ziekenhuis vertelde de jongen dat hij de balletjes had ingeslikt, maar doctoren kwamen er al snel achter dat zijn verhaal niet klopte. Zo meldt Mirror.

Ⓒ Screendump Kankanews

Dokter Wang Jun was in shock toen hij de 39 kleine balletjes aan trof in de plasbuis van zijn jonge patiënt. De jongen gaf uiteindelijk toe dat hij ’uit nieuwsgierigheid’ de balletjes zelf in had gebracht.

Het kind heeft gelukkig geen blijvende schade overgehouden aan zijn avontuur.