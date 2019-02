De gevaren van klimaatutopie

Jaap Hanekamp Ⓒ Serge Ligtenberg

Waarom is het zo gevoelig om over klimaatverandering te discussiëren? Waarom worden personen die kritische vragen stellen, weggezet als gestoord? Chemicus en theoloog Jaap Hanekamp ziet de oorzaak in het verheffen van klimaat tot nieuw utopisch ideaal. De waarheid is absoluut. „Je hoeft maar een blik geschiedenis open te trekken om te begrijpen: dit gaat een keer radicaal fout.”