Luipaardwelpje gered uit koffer op vliegveld

De persoon die het welpje in zijn koffer had verstopt, is aangehouden. De zaak heeft mogelijk iets te maken met de handel in wilde dieren. Een douanier laat aan Indiase media weten dat de man uit Bangkok kwam en hij zijn uiterste best deed om beveiligingsmensen te ontwijken.

De man viel op door zijn rare gedrag, waarna zijn koffer in beslag werd genomen en het trillerige en doodsbange welpje werd ontdekt.

Dierenartsen hebben het beestje onderzocht en met een zuigfles proberen te voeren. Het vrouwelijke welpje weegt slecht 1,1 kilogram en is 54 cm lang. Ze is overgebracht naar het Arignar Anna Zoological Park.