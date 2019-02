Bokslegende overleeft hachelijk avontuur

Marko en een opgefriste Rudi in Bulgarije Ⓒ De Telegraaf

KOSJARITSA - Hoe de toekomst van Rudi Lubbers er precies uit ziet, is nog ongewis. Eerst gaat hij aansterken na zijn hachelijke avontuur in Bulgarije, waar zijn vrouw Ria nog in het ziekenhuis ligt. „Maar misschien kom ik wel weer wat dichter naar Nederland”, zegt de bokslegende tegen De Telegraaf.