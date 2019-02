Gouverneur treedt niet af om racistische foto

Hij bood zaterdag zijn excuses aan voor een foto uit zijn jaarboek van 1984 toen hij student was, maar meldde later ook dat hij twijfelt of hij het wel is die op de foto staat. Op de gewraakte foto staat een man verkleed als blackface, naast een ander persoon in het beruchte witte pak van de racistische Ku Klux Klan. Op het beeld is niet te zien is wie van de twee de gouverneur zou zijn.

Bekijk ook: Amerikaanse gouverneur in verlegenheid om racistische foto

De foto, die online werd gezet door de conservatieve website Big League Politics, stond op een pagina met andere foto’s van Northam. Zonder uit de doeken te doen wie hij op de foto is, erkende de gouverneur dat de foto „duidelijk racistisch en aanstootgevend” is.

Een aantal prominente partijgenoten, onder wie oud-vicepresident Joe Biden, heeft al geëist dat Northam opstapt. Ook de Democratische partij in Northams’s staat Virginia heeft hem verzocht te vertrekken.