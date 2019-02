Beveiligde voorleesmiddag kalm verlopen

De piepjonge luisteraars hebben vooral oog voor voorleesqueen Dolly Bellefleur. Ⓒ APA

NIJMEGEN - De voorleesmiddag met een optreden van dragqueen Dolly Bellefleur in de bibliotheek van Nijmegen is zaterdagmiddag uitermate vreedzaam en rustig verlopen. Peuters, kleuters en zeggen niets gemerkt te hebben van de acties die waren aangekondigd en waarvoor extra beveiliging was ingeschakeld. „Het was drukte om niks”, zegt burgemeester Bruls van Nijmegen.