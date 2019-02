Dodental dambreuk Brazilië gestegen

Een inheemse vrouw van de Pataxo Ha-ha-hae stam huilt aan de voet van de Paraopeba rivier. Ⓒ ANP

BRUMADINHO - De dambreuk in Brazilië heeft inmiddels aan 115 mensen het leven gekost. Ook het aantal vermisten is gestegen. Reddingswerkers zijn op zoek naar 248 mensen. Omdat er al een week geen levende slachtoffers zijn gevonden gaan de autoriteiten ervan uit dat het merendeel van de vermisten is omgekomen.