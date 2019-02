Drie gewonden bij schietpartij in Antwerpen

Een van de gewonden is hersendood verklaard, de andere twee zijn er eveneens ernstig aan toe. De neven Emre en Ozan S. werden van dichtbij neergeschoten door twee verdachten die zijn opgepakt. Het gaat om een vader en een zoon van Turkse origine die een berucht café uitbaten in de Brederodestraat. De afgelopen nacht was er ook al een incident tussen de betrokken families. De verdachten zullen uitgebreid verhoord worden, en zondag voor de onderzoeksrechter verschijnen, meldt het parket van Antwerpen.

Burgemeester Bart de Wever is geschokt door de gebeurtenissen, zo verklaarde hij tegenover VTM Nieuws.

In oktober 2017 liep het aan hetzelfde café ook al uit de hand toen een bus met aanhangers van de pro-Koerdische partij PKK van zijn traject afweek en de inzittenden de Turkse inwoners van de buurt provoceerden. Daarbij raakten toen acht personen gewond.