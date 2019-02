Automobilisten massaal vast op Brenner

Ⓒ AFP

Innsbruck - Reizigers die in file staan op de Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië bereiden zich voor om de nacht in de auto te moeten doorbrengen. Het zou volgens lokale autoriteiten om duizenden automobilisten gaan. De brandweer is ingezet voor een reddingsoperatie en heeft tweehonderd mensen kunnen ontzetten die urenlang in auto’s en bussen zaten.