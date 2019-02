Maduro stelt vervroegde verkiezingen voor

Maduro zei in een toespraak voor getrouwen dat de almachtige Grondwetgevende Vergadering, allemaal zorgvuldig geselecteerde vazallen, de komende dagen zal discussiëren over zijn voorstel en een besluit zal nemen. Normaal zouden de Venezolanen pas in 2020 naar de stembus gaan om een nieuwe Nationale Assemblee te kiezen. De zittende volksvertegenwoordiging is door Maduro buitenspel gezet.

Maduro kreeg vorig jaar een nieuwe termijn als president, maar werd beticht van grootschalige verkiezingsfraude. Serieuze tegenkandidaten konden niet meedoen, waardoor de uitslag bij voorbaat vaststond.

